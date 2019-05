Kas süstlavahetusbussid on ennast ära tasunud? 

„Saame praeguseks öelda, et novembris tööd alustanud eritellimusel valminud bussid on sihtrühmani jõudnud,“ sõnab TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova. „Esimestel kuudel katsetati eri peatumiskohti ning koos klientide ja linnaosavalitsustega oleme leidnud sobivad lahendused. Alates novembrist on nõustamisbussidest saanud abi 302 inimest, väljastatud on 60 320 puhast süstalt ja korjatud 55 563 kasutatud süstalt.“