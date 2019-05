Nädalavahetus toob lörtsi ja vihma

Laupäeva öösel liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja saju võimalus on väikse. Lääne- ja loodetuul ulatub Soome lahe ääres puhanguti 15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 0..-5, meretuulele avatud rannikul kuni +4°C. Samal ajal jääb madalrõhuala Põhja-Euroopa õhuruumi ja selle serva mööda liigub väike rahulik osatsüklon Läänemere põhjavete kohale. Ümbritsev pilveala jõuab juba hommikuks Lääne-Eesti kohale ning toob lörtsi ja vihma. Päevaks laienevad sajupilved üle Eesti. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 5..9, Lõuna-Eestis tõuseb 11..12°C-ni.



Pühapäeva öö hakul on laialdaselt vihma- ja lörtsihooge, pärast keskööd jääb sajuhooge harvemaks. Päev on tõusva õhurõhu foonil küll pilverünkadega, aga sajuhooge on vaid üksikuid. Läänekaare tuul on tugevam öösel, ulatub puhanguti 12-13 m/s, päev on rahulikum. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval 6..11°C.



Esmaspäeval muutub Skandinaavia kohal madalrõhkkond aktiivsemaks ja laieneb Läänemerele. Venemaa lääneserva mööda aga liigub põhja poole madalrõhuvöönd. Nende vahel kujuneb Eesti kohale kitsas nõrk kõrgrõhuvöönd. Öösel ulatub tõenäoliselt Ida-Eestisse sajuvöönd ühes vihma ja lörtsiga, päev on olulise sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, rannikul kuni +5°C, päeval 9..14°C.



Teisipäeval püsib vastasseis lääne ja ida pool valitseva madalrõhkkonna ning üle Eesti kitsa ribana kulgeva kõrgrõhuvööndi vahel. Lõunakaarest lisandub niiskust ning siin-seal sajab vihma, suurem on tõenäosus idapoolsetes maakondades. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel +1..+6, päeval 7..12°C.



Kolmapäeval peaks tugevnev kõrgrõhkkond ilma suurema sajuta ja rahuliku hoidma. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, meremõjuga rannikul kuni +5, päeval 10..15°C.