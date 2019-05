Juhtkiri | Kas Eesti maine on ohus? 

Mõelda vaid, kui meist kirjutavad ühekorraga nii The New York Times, Washington Post või The Guardian! Mart ja Martin Helmel ei pruugi rahvusvahelise uudiskünnise ületamiseks isegi suud lahti teha, piisab üksnes Ruuben Kaalepi eeskujul „hea tuju“ märgi tegemisest ametisseastumise ajal, kui Eesti ongi maailmameedias.

SEKSISTLIK REMARK: välismeedia kihab ka Helme solvangust president Kaljulaidi aadressil Kuid nii nagu paljudel varasematelgi juhtudel tuleb siingi küsida, kas me siis sellist kuulsust Eestile tahtsimegi? Kui sise- ja rahandusministrite hea tuju märk kõrvutatakse Uus-Meremaa massimõrvari žestiga, on see ikka hea reklaam meie riigi jaoks? Või kui valitsuse pressikonverentsil siseminister võrdleb presidendi käitumist emotsionaalselt ülesköetud naisterahvaga, siis kas selline rustikaalselt patriarhaalne lähenemine iseloomustab Eestit ikka parimal moel? Kodumaal võidakse ju pihku itsitada EKRE „isside" kojujõudmise loosungi peale, aga muu maailm meie sisepoliitilistesse nägelemistesse ei süüvi ja laiendab kuuldu kogu Eesti peale.