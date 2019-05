Miks ei ole menukeid Eesti ajaloo suurkujudest? 

Teet Malsroos

Kas Eesti ajaloolastel on vähe jõudu, et meie ajaloost kirjutada? See puudutab nii finantspoolt, mida sa mainisid, kui ka ajaloolasi arvuliselt.

Kõik oleneb sellest, kui kõrgele latt seada. Akadeemiliste koguteoste – mis on ajalookirjutuse kõige keerukam ja vastutusrikkam vorm – ilmumine võtab väga pikalt aega ja on äärmiselt vaevaline. „Eesti kunsti ajaloo" 5. ja 6. köide on ilmunud, aga 1. köidet veel ei paistagi, sest autoreid lihtsalt ei ole. Selliste koguteoste tähtajad lähevad tavaliselt aastaid üle. Nii et tipptasemel kindlasti on, mille üle natukene kurvastada. Samas ilmub igal aastal arvestatav kogus head kirjavara.

Kindlasti on vähemaks jäänud asutusi, kes ajaloo uurimisega tegelevad. Ajaloo Instituut läks aastaid tagasi hingusele, Tartu ülikool keskendub rohkem õpetamisele ja populariseerivad raamatud või artiklid ei anna tihtipeale teadurile punkte juurde, kui tema tulemusrikkust hinnatakse. Juurde on tulnud ka uusi institutsioone, näiteks Eesti Mälu Instituut, aga nende koosseisud on väikesed.

Miks ei ole head loetavat raamatut Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist? Tegelikult tekib see küsimus ka Lennart Meri kohta.

Ilmselt on põhjus selles, et kõik kolm isiksust on sedavõrd suured, et keegi ei julge nende eluloo kallale minna, võtta neid ette terviklikult ja populaarselt.

Kunagi, kui algas poleemika Pätsi mälestussamba rajamise üle Tallinnas, juhtusin olema ühel nõupidamisel Soome saatkonnas – hoones, kus Päts oli kunagi elanud. Seal ütles nimekas Soome ajaloolane Seppo Zetterberg väga ilusa ja lühikese lause: „Pätsi vari on suurem kui tema monument.“ Lühidalt öeldes: nii Lennarti, Konstantini kui ka Jaan Tõnissoni vari on suurem kui isik ise. Lihtsam on võtta üks või teine teema või periood nende elust, aga tervikpildi kallale ei juleta minna – tuntakse juba eelarvamuslikku aukartust.