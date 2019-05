GALERII | VENEMAA FÄNNID TULID TEELE SAATMA: Eesti levimuusika kuninga Jaak Joala nimeline tramm möödub tema kunagistest koduakendest 

Teelesaatmisele olid kohale tulnud Jaak Joala fännid Moskvast, Peterburist ja Eestist, kes on omavahel väga heades sõprussuhetes. "Fännklubidel on otse loomulikult hea meel igasuguse tähelepanu üle, mis saab osaks meie kõigi poolt armastatud lauljale. See on ka meie klubi põhieesmärk, et Jaaku mäletataks tema laulude ja eluloo kajastamise kaudu," kinnitas Jaak Joala Eesti fännklubi esindaja.

Samal teemal Galeriid Jaak Joala fänn: "Vähemalt ühe Jaagu laulu pean ma päevas ära kuulma." Trammi teelesaatmisel meenutas Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu aega, kui ta veel muusikuleiba teenis. "Klubis Guitar Safari, mida Jaak Joala pidas, sai tuule tiibadesse nii mõnigi muusikaline kollektiiv, mis Eestis hilisematel aastatel laineid lõi," rääkis Riisalu. "Ega oma elu viimasel perioodil Jaak väga palju avalikkusega ei suhestunud ja tema sõprade ringi ei olnud lihtne pääseda, isegi kui oleks väga soovinud."

Riisalul on meeles, kuidas Joala enda klubis alati tagumises nurgalauas istus ja vaatas, barett viltu peas. "Ta ei läinud mitte kunagi ära enne, kui bänd lõpetas. Pean siiani oma elu üheks olulisemaks komplimendiks seda, kui ta pärast laval esinenud bändi näpu püsti tõstis – märgiks, et saime kutse tagasi tulla. Ta oli üks tunnustatumaid lauljaid ja parim, mida me teha saame, on teda sellisel moel meenutada," lausus Riisalu.

Trammi sisseõnnistamisel sai sõna ka Raivo Sersant – Joala mänedžer aastatel 1980–1983. Sersanti sõnul olid need aastad laulja karjääri kõrgaeg Nõukogude Liidus. "Aja möödudes kahjuks hakkab aeg-ajalt tulema sisse faktivigu sellesse, mida me oleme kunagi teinud. "Seda üritust reklaamides kirjutati, kuidas Jaak oli sotsialistlikes maades populaarne laulja. Kahjuks see nii ei olnud – ta oli superpopulaarne laulja Nõukogude Liidus."

Sersanti kurvastab aga Joala trammi foto, mis mehe sõnul ei näita lauljat sellisena, nagu ta päriselus omal ajal oli. "Põlvkonnad vahetuvad ja kasvavad. Kasvavad koos oma muusikaga. Sellepärast pole ime, et paljud noored teavad küll Jaak Joala nime ja mõnda tema laulu, aga seda, kui suurepärane muusik ta oli, nad võibolla ei adu. Iga meenutus Jaagust on hädavajalik, et jäädvustada tema väärikat kohta meie kultuuris," sõnas Sersant.

"Jaagul oleks olnud hea meel, kui temanimeline tramm hakkaks sõitma marsruuti mööda, mis möödub tema viimasest elukohast," rääkis Jaak Joala sõber Olavi Pihlamägi. Kuna Joala elas Pärnu maanteel trammitee läheduses, siis nõnda see võibki juhtuda.

"Jaagu laule pole praegu unustatud ja meie kõigi soov on see, et teda niipea ei unustataks, sest ta on möödunud sajandi üks väljapaistvamaid lauljaid. Kui siia trammi peale on kirjutatud "Eesti levimuusika kuningas", siis vale see ei ole."