BAARI-MADISE BLOGI | Andestage, aga olen otsustanud blogimises mõneks ajaks pausi teha suure leina tõttu 

Raisk, ratas polegi kokku pandud! Pean ise oma väikese ajuga juhiseid lugema ning ratta kokku panema. Appi, ma ei suuda ilma paanikata isegi naela seina lüüa ja nüüd sellise suure ülesandega silmitsi! Mul ei ole ka hiirekesi, ega varblasi nagu Tuhkatriinul, kes aitaks mistahes ettevalmistustega kiirelt valmis saada. Olen kindel, et kui ma oma jõududega selle ratta peaks kokku panema, siis lõpptulemuseks saab sellest hoopis köögikombain või pesumasin. Appi, milline äpu ma olen! Kiire kõne ülemusele ja kaks sixpack õlut. Hüsteeriliselt naerev boss lubab järgmiseks päevaks ratta kokku panna.



Uus päev, päike veelgi kirkam ja rõõmu täis, nagu Abielu-Heleni blogi. Ootan pingsalt sõnumit, et kõik valmis. Iga viie minuti tagant passin oma telefoni, et jumala pärast midagi maha pole maganud. Ja siis, peale lõunat saan pildi snapchatis, et mu ratas ootab mind. Keksin nagu viienda klassi plika ülemuse juurde. Ahhh, milline kaunitar mu ratas on! Mitusada pilti insta jaoks.

Kaebasin politseisse, näitasin neile oma katkist lukku. Viisakalt naerdi mind välja. See nii mannetu lukk, see ei hoiaks isegi kutsikat kinni. Kurtsin ka rasket elu kindlustusele. Nemad ütlesid, et iga varastatud asjaga kaasneb omavastutus. Ja see summa oli täpselt sendi pealt sama palju, kui mu ratta väärtus. Ka sealt pole midagi tagasi saada. Mu rõõm uuest rattast kestis täpselt 24 tundi.



Raisk, nii raske on olla. Ei ole mul ratast ja krediitkaart on nullis. Mu muinasjutuline elu on muutunud mädanenud kõrvitsaks. Tunnen, et pean OMA blogiga pausi tegema ja suurt kaotust leinama. Hetkel ma ei teagi, millal enneaegse comebacki teen, kui üldse. Aga kindlasti olen varem tagasi, kui oodatagi julgete ehk teisisõnu teen ilmselt Paljast Kaalikat.



Fuck, see oli uhiuus ratas!