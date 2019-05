FOTOD | Kaljulaid nimetas Eesti Panga presidendiks Madis Mülleri  

Eesti Panga ja selle presidendi roll on varustada meid sõltumatu ekspertiisiga riigirahanduses toimuva kohta ning näha seda, mis tuleb kurvi taga ja meie mõjutab, ütles president Kersti Kaljulaid täna Kadriorus Madis Mülleri ametisse nimetamisel.

„Eesti Panga – ja kindlasti on see asutus, mis on paljuski ka oma juhi nägu – roll on hoida meie raha stabiilne, teha väga heal tasemel rahvusvahelist koostööd ning varustada ühiskonda sõltumatu ekspertiisiga majanduse ja rahanduse vallas. Eesti Pangal peab olema võime näha, mis tuleb kurvi taga ja temalt oodatakse autoriteetset ja sõltumatut hinnangut majanduses toimuvale, tehtule ja kavatsustele,“ sõnas Kaljulaid.

Riigipea lisas, et Eesti Pank ei tee küll majandus- ega eelarvepoliitikat, aga kindlasti on keskpangal ja selle presidendil roll selles, et muuta meie riigirahanduse- ja majandusteemalisi debatte sisukamaks ja kvaliteetsemaks.