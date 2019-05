Sõnajalad nõuavad riigilt vihmakahju eest pool miljonit eurot 

Tugevate sajuhoogude tõttu pääses eile vihmavesi ühte Aidu tuulepargis asuva Eleon tuuliku generaatorisse, mis ei ole Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) montaažitöödesse sekkumise ja politsei kehtestatud viibimiskeelu tõttu tuulikulabadega ühendatud ning on seetõttu ilmastikuoludele avatud. Eile anti kolm ja pool tundi pärast palvet arendajale luba generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see saanud juba ulatuslikke veekahjustusi.

Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol eile kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega koheselt kinni katta, mida polnud TTJA poolt kehtestatud viibimiskeelu tõttu olnud varem võimalik teha. Amet on seni lubanud teostada vaid loetletud töid kahe lühikese riigiametniku tööpäeva ulatuses möödunud nädalal. Eile andis TTJA soovitud töödeks loa kolm ja pool tundi pärast tungivat palvet ehk kell 14.25. Seejärel Tallinnast koheselt välja sõitnud meeskonna jõudis kohale kahe tunni jooksul, kuis selleks ajaks olid kahjud juba pöördumatud, sest vesi oli pääsenud generaatorisse.

„Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest,“ ütles Sõnajalg. „Kogu Aidu tuulepargis toimuv on täiesti ennekuulmatu, kuidas on ühes õigusriigis võimalik kehtivatel ehituslubadel ja kooskõlastustel põhinevat juba kümme aastat arendatud projekti järsku kinni panna, sest see ühtäkki enam ei sobi.“