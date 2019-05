Seisukoht Seisukoht | Kohtumine kommentaatoriga Sirje Presnal, reporter , täna, 16:56 Jaga: M

Olen mitut puhku mõtisklenud, et mis inimesed need on, kes kommentaariumides sappi pritsivad. Nüüd mul vist õnnestus ühe sellisega kohtuda. Külastasin nädalavahetusel toredat kevadlaata ning minu pilku püüdis rammus kopratopis ühes müügitelgis. Lisaks koprale oli seal veel teisigi topiseid, siis veel sarvi, nahku ja muid asju. Põnev.