Blake Lively demonstreeris oma mehe esilinastusel beebikõhukest 

2012. aastal abiellunud paari esiktütar James (mehine nimi on kummardus Ryani isale, kes 2015. aastal Alzheimeri tõppe suri) on neljane ja noorem laps Inez kahene. „Olen alati suurt peret tahtnud. Ah, ma tahaksin 30 last, kui saaksin,“ õhkas Blake 2012. aastal ajakirjale Allure.