Facebook tsenseerib: postitus võeti maha, kuna selles oli sõna ''tibla'' 

„Selline teatis saadeti meile eile, lõustaraamatu seltskonna poolt. Me loomulikult pole antud süüdistustega nõus ja näeme, et tegu on katsega, proovida survestamise, sildistamise ja hirmutamise ajel, suukorvistada ja keelata rääkimast asjust õigete nimedega. Saatsime ka omapoolse vastulause, kuid nagu näha, see ''tõeimpeeriumit'' ei huvitanud ja ''koletu vihakõne'' eemaldatu. See näitab, et peab just ajaloost võimalikult palju rääkima, et mitte lasta hävitada tõde,“ olid Eesti leegioni sõbrad pahased.