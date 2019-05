Jüri Pino | Mõttevahetuse tähendusest 

Oi, kuis üks mees praegu hoiab ennast tagasi, et mitte eksida libedale teele teemal sõnavabaduse piiramine. Oi. Ehk õnnestub siiski hoiduda, jääda selle vana tarkuse juurde, et tüli tarest välja ei viida, musta pesu avalikult ei pesta, kui veel on keegi jäänud, kes kunagist koodi mäletab.

Väärikas mõttevahetus

Üritaks niisama targutada. Või siis lihtsameelselt unistada. Mõttevahetusest, mis käib väärikalt. Selline klubiõhkkond, toolid, kuhu võib ära uppuda, kamin – tuld võib lõputult vaadata ja siis need igasugu mõtted tulevadki. Klaasikene või paar head ja paremat, õilsamat sorti piibutubaka ja sigarite hõng. Pikk vaikus, enne kui keegi kohalviibivatest kentslemanidest, kes kõik valdavad mitut lipsusõlme, üldse midagi ütleb. Kui aga ütleb, siis mõtte. Millega ongi mõttevahetus käima läinud.

Vaatamata sellele, et keegi kellegi mõtetega nõus ei ole, jäädakse ikkagi viisakaks, jutt käib aeglaselt, aga selgelt. Välditud on mõistagi vägisõnad, aga ka muud roppused, mida selleks kahjuks ei liigitata, näiteks rõve lause: ma pole lõpetanud. Või: kas ma saan ka rääkida – seda kasutavad reeglina tõsise mölapidamatuse põdejad. Või muidu vahele sõitmised, üle rääkimised, hääle tõstmised. Vaikselt, rahulikult... ehk, ütleme välja, laisalt ja mõnuga. Kuigi milleski üksteisega nõus ei olda. Mõtte esitaja ise ka ei pea sellega nõus olema, lihtsalt mängib.

Et unistusega mitte liiga kaugele kosmosesse minna, selline mõttevahetus võib leida aset ka looduskaunis kohas, kuhu vanamutliku naabrivalve silm ei ulatu ja politsei ei käi. Spetsialistid avavad räime tomatis ja panevad maailma saladused paika. Ega tegelikku vahet ole, kuni järgitakse, et nõus ei ole, aga tülli ei lähe.

Kui nüüd võtta see mõttevahetus pulkadeks, siis tuleb välja, et selline kujutletav mõttevahetus pole mingi vahetus. Vahetus on ikka, et mina sulle oravanahk, sina mulle pütt otra. Aga sellise laisa vestluse käigus, taandame lihtsuse huvides vahetajate arvu kahele, mis tegelikult juhtub?

Üks saab teada, mis teine mõtleb, saab ühe mõtte lisaks, teine saab teada, mis üks mõtleb, sama lugu. Kuigi kumbki selle mõttega nõus ei tarvitse olla, on see neil nüüd lisaks. Mõlemad on midagi saanud midagi tegelikult ära andmata.