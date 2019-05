Elu ÕL VIDEO | 800 000 FÄNNI! Videokeskkonnas TikTok populaarsust koguv Kerli Paaslepp: üks fänn jälitas mind lausa sõbranna koduni Terttu Jazepov | Video: Erki Pärnaku , täna, 12:39 Jaga: M

Kerli Paaslepp Erki Pärnaku

„Kord nägin Instagramis videot, kus üks inimene filmis teist pealtvaates. See nägi nii lahe välja, et mõtlesin, et tahaksin ka ise midagi sellist proovida. Kuid ma ei teadnud, kuidas seda teha – mul ei olnud teist inimest, kes voodi peal seisaks ja mind filmiks. Mõtlesin, et võtan oma hüppenööri ja kleeplindi, teibin telefoni hüpitsa külge, siis teibin selle hüpitsa otsa lambi külge ja teise otsa jala külge,” räägib Kerli Elina Paaslepp (16), kellel on videokeskkonnas TikTok ligi 800 000 jälgijat.