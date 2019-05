Eesti uudised EESTI LASTEKASVATUSE ERIPÄRA: paanikas lapse karje – „ära anna rihma, palun sind, ära anna rihma!“ Liina Hallik , 3. mai 2019, 12:30 Jaga: M

LÖÖMINE POLE LAHENDUS: Paraku peab üle kolmandiku Eesti lapsevanematest oma võsukese füüsilist karistamist kasvatusmeetodiks, mitte vägivallaks. Foto on illustratiivne. Vida Press

Mida armsam laps, seda valusam vits?! Ligi viiendik Eesti lapsevanemaist klohmib pidevalt oma võsukesi, ehkki seadus keelab lapse füüsilist karistamist. Hingetohtrid on ühel meelel, et peksuga kedagi „inimeseks“ ei kasvata. „See, kas lapsi õpetatakse õrnuse ja kindlusega või jõhkrust ja alandamist appi võttes, on rahvuskultuuri osa,“ tõdeb pereterapeut Meelike Saarna.