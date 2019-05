Õiguskantsler otsustas: Kalev Kallo jääb saadikupuutumatusest ilma 

ERRi uudisportaal kirjutas, et põhiseaduse järgi on riigikogu liige puutumatu ja teda saab kriminaalvastutusele võtta vaid siis, kui selle eetepaneku teeb õiguskantsler või hääletab selle poolt enamus riigikogu saadikutest.

Kui riigikogu peaks otsustama immuniteeti mitte ära võtta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub pärast riigikogu liikme volituste lõppemist.