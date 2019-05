Valu trotsides muusikagalat juhtinud Kelly Clarkson viidi lõikuslauale 

Clarkson (37) tegutses ajakirja People teatel Billboardi auhinnatseremoonia õhtujuhina juba teist aastat järjest Nüüd selgub, et lauljanna oli juba nädal otsa vaevelnud valudes, kuid ei pidanud õigeks vastutusrikkast tööülesandest loobuda. Show must go on! Kelly tunnistas neljapäevases Twitteri säutsus, et oli Las Vegases peetud gala lõpul valust nutma puhkenud ning kohemaid lennukiga koju sõitnud.