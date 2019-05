Reeglite rikkumine! Eurovisioni võitnud Hollandi lugu ripub juba kaks aastat videoportaalis

Video postitati 9. juunil 2017, see on 29 minutit pikk, ning seal kõlab viis pala. "Arcade" on videos esimene lugu, see ripub seal täispikkuses ja täpselt sellisena, nagu see praegu ka võistluses on.

Eurovisioni reeglites seisab, et muusika ei tohi olla kommertseesmärkidel avaldatud enne 2018. aasta 1. septembrit. Juhul, kui lugu on avalikkusele varem avalikustatud, näiteks sotsiaalmeedias, videoplatvormidel või avalikkuses esitatud, peab vastav ringhääling sellest kohe EBU-le teada andma. EBU-l on õigus lugu võistluselt eemaldada.

Et videol oli vaid 500 vaatamist, tekib küsimus, kas see läheb kommertseesmärkide alla. Ilmselt mitte. Samuti tundub ka koht, kus seda esitati, üsna pisike - väidetavalt esitati seda ühel hilisõhtusel tudengite üritusel.

Hollandi ringhääling ei ole seda teemat veel kommenteerinud.

"Selle reegli eesmärk on vältida loo laia levikut enne Eurovisioni lauluvõistlust, sest see võib mõnele loole anda ebaausa edu," kommenteeris EBU. "Varasemalt on lood küll enne olnud avalikult kuulatavad, kuid pole olnud kättesaadavad laiale auditooriumile ja need on saanud loa osaleda Eurovisionil."