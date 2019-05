Naised, tupelihased suveks trimmi! 

* aitavad taastuda sünnitusest

* aitavad saada üle seksuaalsetest traumadest

Kuidas vaagnapõhjalihaseid treenida?

Tupekuulid on spetsiaalselt välja töötatud vaagnapõhjalihaste treeninguks. Intiimpiirkonna jaoks parim materjal on silikoon ning soovitame eelkõige meditsiinilist silikooni. Algajale sobib umbes 50 grammi, edasijõudnule umbes 70 grammi ja intensiivsemaks treeninguks 90-140 grammi raskused kuulid. Kaasaegsed kuulid võnguvad tupes vaikselt ja efektiivselt, nii et saad treenida igapäevaseid toimetusi tehes. Selleks ei pea voodis pikali olema ja tupelihaste kokkutõmbeid tegema. Valides eriraskusega tupekuulid, treeni lihaseid iga raskusega üks kord päevas 5-30 minutit kuu aega järjest. Seejärel jätka treeningut järgmise raskusastmega sama treeningprogrammi järgi. Tõmba lihaseid kordustena kokku ja lõdvestu 10-sekundiliste intervallidena. Viimased 30 päeva treeni kõige raskema kuulikesega. Isegi 5-minutilisest treeningust päevas on kasu!

Oluline on tupekuulide ostmisel jälgida nende kvaliteeti, sest odavad kuulid sisaldavad tihti kehale ohtlikke ühendeid ning kerged kuulid ei treeni lihaseid. Intiimpiirkonna jaoks parim materjal on meditsiiniline silikoon ning kergeks paigalduseks ja eemalduseks on heal kuulikesel aasake. Lõbusat vaheldust pakuvad vibreerivad kuulid, mis stimuleerivad treeningu ajal G-punkti. Hea vibrokuul on 5-7cm pikk. Selliselt puudutab ta kindlalt tupe avast 2,5-7cm kaugusel asuvat G-puntki.

Pole tarvis oodata!