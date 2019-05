Allergiline poiss suri, kui koolivend viskas teda juustuviiluga 

Karaniks kutsutud poisi surma uurimine on jõudnud kohtuseinte vahele. Kohtule räägiti, et Karan oli rängalt allergiline ka nisu, gluteeni, munade ja pähklite suhtes ning kannatas astma ja atoopilise ekseemi all. Sirmi tagant andsid tunnistusi 13- ja 15aastane poiss, kelle nime ajakirjandus ei avalda. Esimene viskaski Karanit vahetunnil juustuga, teine oli esimesele juustuviilu ulatanud ning öelnud, et Karan on juustu suhtes allergiline.

Juustu Karani kraevahesse poetanud poiss väitis koronerile, et ei teadnud allergia tõsidusest. Ta oli arvanud, et Karanil tekib lööve või palavik „või midagi sarnast - ma ei teadnud, et asi oli nii tõsine”. Juustutüki andja väitis kohtus, et teadis Karani piimatoodeteallergiast - kuid ta polevat mõistnud, et juust on samuti piimatoode.