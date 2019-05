Ole nutikas: kuidas toidujääke ära kasutada  

„Kuna Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse andmeil visatakse Eesti koolides igal aastal ära umbes 50 autokoormatäit söömata jäänud toitu, püüame laste teadlikkust tõsta,“ ütleb Baltic Restaurants Estonia ASi turundusjuht Tiiu Endrikson. Õpilased valmistavad koos koolikokkadega erinevaid roogasid, õppides seejuures kasutama ka eelnevast toidukorrast üle jäänud toiduaineid. Hendrikson loodab, et lapsed viivad need teadmised ka koju. Aga kuna kordamine on tarkuse ema, toob ta välja kuus toiduainet, mis kokkamisel kõige sagedamini järele kipuvad jääma ning jagab soovitusi nende kasutamiseks.