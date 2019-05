Katrin Pauts | Kalamaja korvpallipoistele ja nende isadele ongi kõik lubatud?  

Olgu öeldud, et ma ei süüdistaks iialgi lapsi, vaid ikka kodu, kus neid kasvatatakse. Lapsed ongi süütud olendid. Mis puudutab korvpalliprõmmimist minu akna all, siis ei näinud ma terve märtsikuu jooksul, kui sellega korduvalt liiale mindi ning pallimatsatused ja kriiskamine kestsid otseses mõttes hommikust õhtuni, et keegi täiskasvanutest oleks lapsi korrale kutsuma tulnud. Vot see hämmastas (ja lõpuks ka vihastas) mind kõige rohkem!

Küsisin ka minuga Messengeris ühendust võtnud solvunud isalt: kas teil ei tule tõesti korrakski mõtet lastele selgeks teha, et nemad ei ole ainsad, kes siin majas elavad? Miks ma üldse peaksin kaebamagi? Kas te ise ei kuule, et teie põngerjad karjuvad tervel kvartalil kõrvad lukku?

Samal ajal rääkis mu sõbranna, et tema Pelgulinna elamises (kah miljööväärtuslik puitmaja) on ta oma viieaastasele pojale selgitanud, et meditsiiniõest naabrinaine tuleb alles hommikul töölt ning seetõttu ei sobi majas enne lõunat valju häält teha. Laps ei ole debiilik. Väike inimene mõistab üllatavalt palju, kui talle asjad selgeks tehakse. Selleks muidugi peab vanem enne ise mõnest asjast aru saama.

Mulle aga jääb mulje, et aina kasvab inimeste hulk, kellele on ilmselt pidev meediahala Eesti kahanevast iibest jätnud mulje, et lapse hinnalisus siin riigis tähendabki talle kõike lubamist. Kui sul on laps, õigustab see ka lapsevanemate puhul kui tahes hoolimatut ja kaaskodanike õigusi eiravat käitumist. Kui neli-viis elu õit siin betoonil korvpalli põrgatavad, ei tohiks ma protestiks häältki teha, sest mul ju lapsi ei ole.

Vanapiigana ei tea ma loomulikult midagi sellest, et lastel ongi vaja end liigutada (kuigi meie hoovist kiviga visata on nii suur park kui ka kooli spordiväljak). Ma ei tea, et sellises vanuses poisid ei saagi vaikselt oldud (mulle on aga väidetud, et mõni nendevanune pidavat koguni raamatuid lugeda suutma). Ma ei mõistvat üleüldse midagi, kuni mul endal lapsi pole. Senikaua olen kohustatud kõike taluma ja heldinult naeratama, mitte võtma väikestelt poistelt mängurõõmu.

Kas laps tohib tõesti kõike?

Tuttav, kel on kolm last, kinnitab iga kord, kui kisavate laste üle kurdan, et tema kodukandis Hispaanias küll midagi sellist pole. Lapsed olevat seal lihtsalt paremini kasvatatud ja neile ei ole kõik lubatud. Mul ei ole lapsi, aga on mälestus enda lapsepõlvest. Mulle ka ei olnud kõik lubatud. Õieti oli mul päris palju piiranguid ning tingimustest aru saamine oli koduse kasvatuse osa.