ÕL INTERVJUU | Saksamaa eurolauljad: kui meie, tüdrukud, töötame koos, oleme tugevamad 

2014. aastal esines ta ansambliga Revolverhead festivalil, kus publikus oli 25 000 inimest, samal aastal jõudis ta ka "The Voice Kids" finaali. Laurita võitis 2002. aastal kümneaastasena Saksamaa rahvusringhäälingu ZDF korraldatud konkursi "Kiddy Contest". Pärast kooli lõpetamist hakkas Laurita ise lugusid kirjutama ja töötas tuuril "The Voice of Germany" taustalauljana. Praegu on ta Saksamaale Eurovisioni võidu toonud lauljatari Lena taustalaulja, kuid töötab usinalt oma esimese albumi kallal.