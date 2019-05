METSAOMANIK: ma ei saa lendorava pabulate pärast isegi mädanenud puuronti metsast kaasa võtta! 

Seadusega on keelatud viidata täpsele alale, kus kaitsealused loomakesed elavad, ning mainida ei tohi ka maaomaniku nime. Küll saab öelda, et Mardi 18hektariline mets on Muraka looduskaitsealal, mis jääb Natura 2000 sihtkaitsevööndisse. Äsja leiti seal piirkonnas viies kohas uusi pabulaid.