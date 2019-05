KUULA | Lõpuks! Jüri Pootsmannil ilmus uus lugu 

Jüri Pootsmann sõnab, et lugu on oma olemuselt päris otsekohene ja muidugi väga isiklik. ”Mul on hea meel, et sain jälle uue kogemuse võrra rikkamaks, kuna ”Üksinda koos” sündis koos Eesti ja Soome laulukirjutajatega Tallinnas laulukirjutajatelaagris. Neid, kes lugu aitasid kujundada, oli mitmeid ja koostöö sujus õnneks edukalt. Kuigi lool on palju autoreid, olen rahul, et iseennast ma selle protsessi käigus ära ei kaotanud ja lõpp-produkt on vägagi minu nägu.”