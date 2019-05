VIIES VEERANDAEG | Müürsepp tegi mõne päevaga seda, mida Käbin ei suutnud nelja aastaga 

Jutuajamise esimeses osas on fookuses BC Kalev/Cramo, kes alustab homme VTB Ühisliiga play-off´i Kaasa Unicsi vastu. Mida peab Cramo tegema, et Venemaa tippklubile vastu saada?

Saate teises pooles on luubi all Tallinna Kalev/TLÜ ning TalTechi vaheline Eesti meistrivõistluse poolfinaalseeria. Miks Kalev seeria koguni 3:0 võitis? Kuidas õnnestus Martin Müürsepal see, mida Rait Käbin ei suutnud nelja aastaga? Kas TalTechil on pronksiseerias Pärnu vastu võimalust?