Briti superstaar Keira Knightley ootab teist last! 

Jaanuaris tunnistas Knightley ajakirja Balance intervjuus, et tütre eest hoolitseda ning samal ajal karjääri eest hoolt kanda on keeruline. „Me vist ei tunnusta naisi piisavalt selle füüsilise ja emotsionaalse maratoni eest, mida nad emaks saades läbivad.” Keira tunnistas, et tal on ülimalt vedanud: tal on toetav lähikond, tal on karjääris õnne olnud ning ta saab lapsehoidjat palgata. „Ja ometi on see kõik kuradi raske.” Negatiivseid tundeid ei tohiks tema sõnul vaka all hoida. „See ju ei tähenda, et ma oma last ei armastaks.”