Kuningakoja allikas kommenteeris Meghani väidetavat sünnitust 

Meghan on mõista andnud, et beebi sünnib aprilli lõpus või mai algul, kuid seni pole Briti kuningakojast titeuudist tulnud. Eile levisid kuuldused, et kuningliku paari esiklaps on juba ilmavalgust näinud. Sellele viitavat õukonna teadaanne, et Harry suundub 8. mail Hollandisse kahepäevasele ametlikule visiidile. Kui beebi oleks kohe-kohe sündimas, ei nõustuks prints ometi kodust kaugele sõitma?

Briti kihlveokontorites käib äge pakkumine, kas Sussexi hertsogipaarile sünnib poeg või tütar. Harry ja Meghan on öelnud, et pole lapse sugu välja uurinud. Kihlveokontorites pakutakse Daily Maili teatel ennekõike varianti, et tulekul on pisiprintsess. Mis kuninglikule beebile nimeks saab? Eelistatuimad nimed on praeguse seisuga Grace ja Diana - nende vahel on viigiseis. Järgnevad Arthur ja Elizabeth ning Philip, vähem on pakutud Allegrat, Jamesi ja Alice'it ning Victoriat ja Albertit.