Ratastoolis mehe peatusse jätnud trollijuht sai karistada 

Jaanuari lõpus palus ratastooliga liikuv lihashaigete seltsi juht Jüri Lehtmets trolli ukse juures, et juht teeks uksed lahti, „aga ta läks ära ja ei reageerinud“. Lehtmets pidi tükk aega ootama, et trolli peale saada. Asja asus uurima Tallinna Linnatranspordi AS, kes on nüüdseks otsuse teinud – trollijuht jäeti ilma tulemustasust ning ta läbis häid teenindustavasid käsitleva instrueerimise.

„Tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga ning teeme kõik, et tulevikus selliseid olukordi ei tekiks. Tallinna Linnatranspordi ASi kohustuseks on tagada kõigi sõitjate eeskujulik teenindamine ja sõitjate avaliku teenindamise lepingu kohustuste täitmine ning on selge, et juhtide koolitamisel tuleb senisest oluliselt suuremat tähelepanu suunata erivajadustega inimeste abistamisele ja märkamisele,“ ütles abilinnapea Tõnis Mölder vastuseks linnavolinik Ants Leemetsa arupärimisele.