Maailm Zelenskõi: Venemaaga on meil ühine ainult riigipiir! Toimetas Greete Kõrvits , täna, 22:42

AP/Scanpix

Mai lõpus Ukraina presidendi ametisse astuv Volodõmõr Zelenskõi (pildil) teatas vastusena Vene riigipea mõtisklusele sellest, et venelastel ja ukrainlastel on palju ühist, et ühine on kahe riigi rahval vaid riigipiir.