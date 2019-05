Peaminister May kaitseministrile: korja oma asjad kokku ja kõnni minema! 

Särav, kuid tegudes vastuoluline 42aastane Gavin Williamson oli vahepeal isegi tõenäoline kandidaat peaministrikohale, kui Theresa May peaks lahkuma, kuid kaotas nüüd kõik poliitilise karjääri edasised võimalused, kui peaminister talle kolmapäeva õhtul viisaka, käsitsi kirjutatud päisega „Kallis Gavin“ vallandamisteate saatis. May kinnitas, et tal on ümberlükkamatu kinnitus selle kohta, et kõnelusel Daily Telegraphi poliitikatoimetuse asejuhi Steven Swinfordiga paljastas kaitseminister, et salakoosolekul tehti otsus kasutada vähemalt osaliselt Huawei tarnitud seadmeid ja osi Briti 5G võrgu ehitamisel. Otsus tulnuks avalikustada alles pärast seda, kui Ühendriike on piisavalt veendud, et koostöö Huaweiga ei aseta lähedasi liitlassuhteid ohtu. Nüüd aga kirjutas sellest Telegraph ja kust mujalt võisid sealsed ajakirjanikud asjast aimu saada, kui Williamson poleks neile vihje andnud. Igal juhul on kaitseminister kaotanud tema usalduse, rõhutas May.