HAIGUST MAALE EI TOO! Leetrihirmus väikesaar pani nakkusohtliku kruiisilaeva karantiini alla 

Esialgseil andmeil on karantiini alla pandud aluse näol tegemist laevaga Freewinds, mis kuulub saientoloogia kirikule. Dr Merlene Fredericks, Saint Lucia juhtiv meditsiiniohvitser sõnas, et väikesel saareriigil ei jäänud muud üle kui kehtestada laeval viibijatele täielik keeld. Leetrid on äärmiselt nakkav haigus ja Saint Lucia on tilluke, väikese rahvaarvuga (pisut üle 117 000) riigike. Saint Lucia vetest lahkumist riigi valitsus laeva meeskonnalt nõuda ei saa. Neljapäeva õhtul peaks laev siiski reisiplaani järgi Saint Lucia ranniku selja taha jätma.

USAst Saint Luciasse seilanud kruiisilaeva pardal on kusagil 300 reisijat. Haigestunud inimese seisund on stabiilne.

Dr Fredericks viitas sellele, et leetrioht on USAs, kust Freewinds pärit, hetkel viimase 25 aasta suurim. Haigestunuid on sel aastal vähemalt 700 inimest 22 osariigis. Enamik juhtumeid leiab aset kindlates väikestes rajoonides, mitte ükshaaval üle riigi. Mitu haigestunut kuuluvad näiteks New Yorgi linna ortodokssete ehk tõsiusklike juutide kogukonda.

Enamik haigestunuid on vaktsineerimata imikud ja väikelapsed. Ehk et kui mingis piirkonnas või tsoonis on palju lapsevanemaid, kes jätavad lapsed vaktsineerimata, on oht suurim just sellises kohas. Leetrite levik neis tsoonides ägeneb, ainuüksi möödunud nädalal diagnoosisid USA arstid leetrid 78 inimesel.

Mõnedes kogukondades keelab vaktsineerimise range religioosne kord, teistes aga hakkavad leetrid levima lapsevanemate pseudoteaduslike väärveendumuste tõttu.