Mart Soidro | Naeratav Eesti ja murdunud käeluud 

Kired lõõmavad edasi. Meie vastne siseminister on marus ja lubas Kuusiku kurbmängu ajendil hakata taastama põhiseaduslikku korda. Mart Helme meelepaha on ju inimlikult mõistetav. Kui oled kütnud oma valijaid ja lõpuks ka ennast üles süvariigi ja EKRE-vastaste infooperatsioonide mütoloogiaga, kaob pind jalge alt ning hakkadki ennast tundma sedavõrd mõjuvõimsa mehena (senjöör on ta ju ammuilma!), kes õpetab riigipead, kuidas elada.

Lähenevaid Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades on Helme retoorika mõeldud eelkõige tema valijatele. Kuidas saakski muud moodi nende pettumust leevendada? Tunnistada pärast esimesi triibulisi, et oleme papist poisid? Ei tule kõne allagi!

Niipalju ehk veel selle teema lõpetuseks, et valitsuses on mitu ministrit, kes seadsid – tõsi, diplomaatilisemal moel – peaministri dilemma ette: kas lahkub Marti Kuusik või lahkuvad nemad.

Nii et lõpp hea, kõik hea.

Paanikaks pole põhjust

Sotsiaalmeedias on hakatud võrdlema Jüri Ratase teist valitsust Johannes Varese valitsusega (1940). Nojaa, ka tollasesse rahvavalitsusse kuulus terve hulk haritud ja intelligentseid inimesi, meenutagem siinkohal peaministri asetäitjat Hans Kruusi, haridusminister Johannes Semperit või välisminister Nigol Andreseni. Nad läksid ju valitsusse siiras usus, et suudavad hullema ära hoida. Aga seda aega ma ei mäleta, nii et ei oska kaasa rääkida.

Küll aga mäletan Bruno Sauli „valitsust“, õigemini tollast EKP Keskkomiteed, kus ideoloogiasekretäriks oli Rein Ristlaan. 32 aastat on möödas fosforiidikevadest, kuid mälestus kurjast ja ropu suuga inimesest on visa kaduma. Tegime sel kuulsusrikkal kevadel praeguse kaitseministri Jüri Luigega Eesti Raadios „Tudengisõna“ ning ideoloogiasekretär oli pärast ülikooli fosforiidikoosoleku saadet marus. Kas ta nägi meis põhiseadusliku korra õõnestajaid või mitte, igatahes kordussaade eetrisse ei jõudnudki.