Juhtkiri | Kuldsed käepigistused määrivad poliitikuid ja ametnikke 

Segadust on tekitanud senine ebaühtlane praktika: kui presidendiks kandideerimiseks ministriportfelli maha pannud Marina Kaljurand kuue kuupalga ulatuses lahkumishüvitist ei saanud, siis jääknähtudega autoroolist tabatud ja viimase avalikuks tulles ministrikohast loobunud Jaak Aab sai kopsaka hüvitise. Nüüdki avalikkuse surve alla sattunud – seekord 27 000 euro tagastamiseks – Aab võib selle eest tänada Kuusikut. Vähemalt on taas ministriks tõusnu juba lubanud hüvitise tagastada.

Kuusiku enneolematult lühike ametiaeg tõstatab ka küsimuse, kas väljamakstavad lahkumishüvitised on alati omavahel proportsioonis. Kuusik jäi 31 000eurosest hüvitisest küll ilma, ent näiteks kuu enne valimisi asendusliikmena parlamendis tööd alustanu sai lahkumishüvitisena 12 000 eurot. Kas poliitikuamet on tõesti nii kehva mainega, et kuu Toompeal halvendab inimese edasisi karjäärivõimalusi sedavõrd, et parem on talle kohe tavainimese aastapalk välja maksta?