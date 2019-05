Seisukoht | Hiigelhüvitis ei haise?! 

Parem hilja kui mitte kunagi: hea seegi, et Aabil on piisavalt südametunnistust, et ta lubas nüüd avalikkuse survel selle haisva hüvitise tagasi maksta. Seaduse järgi pole omal soovil lahkuval ministril ju õigust sellist hüvitist saada.

Küll aga on igati seaduslik, et kui riigikogulane on olnud ametis vähemalt aasta aega ja astub tagasi omal soovil, saab ta hüvitiseks kolme kuu palga. On see õiglane? Kui riigikogu leiab, et jah, siis oleks ainult õiglane maksta kolm kuupalka välja igale Eesti inimesele, kes mingil põhjusel tööl ise lahkumisavalduse lauale paneb.