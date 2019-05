Elu Kaidi Klein: „Ott Tänak pole üldse selline inimene, kes laseb endale kergelt lähedale.“ Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga: M

DOKFILMID: „Filmis saab anda nii palju edasi muusika ja pildiga. See on hoopis teine asi kui telesaade, kuhu tuleb eeter kiiresti peale. Tahaksin seda rida jätkata,“ räägib Kaidi Klein. Robin Roots

„Dokfilmi puhul ei saa öelda stsenarist,“ räägib filmi „Ott Tänak: The Movie“ toimetaja Kaidi Klein. „Muidugi oli meil kirjutatud ka filmi kondikava, aga filmi stsenarist oli ikka elu ise. Me ju ei teadnud, mis aasta jooksul juhtuma hakkab. Kuigi me teadsime, et tahame välja tuua Oti loo, et kuidas ta kadakate vahelt on tippu jõudnud.“ Praegu peaasjalikult telesaateid toimetava Kleini unistus oligi teha suur dokfilm. Nüüd on see unistus täitunud.