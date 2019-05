Eesti uudised President Rüütlile kodu ehitada lubanud arendajafirma vahetas nime ja juhti Kristiina Tilk , täna, 20:35 Jaga: M

TÖÖ KÄIB: Pikalt kestnud vaikus president Rüütli krundil Maarjamäel on leidnud lõpu. Uksed-aknad on kohal ning käib töö nende paika saamiseks. Teet Malsroos

Poolteist kuud lubatust hiljem on president Arnold Rüütli kodu ehitus Maarjamäel hoo sisse saanud. Kaua oodatud uksed ja aknad on viimaks kohal ning töömehed on ametis nende paigaldamisega. Märgatavalt tormilisemad on olnud muutused aga arendajafirmas, kus korraga vahetusid nii juht kui ka ettevõtte nimi.