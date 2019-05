Eesti uudised NAD ON KÕIKJAL! Seksiturgu elavdavad vabameelsed Vene ja Ukraina lõbutüdrukud Endel Sooving , täna, 21:25 Jaga: M

Lõbutüdrukud Tallinnas klienti ootamas – sellist vaatepilti kohalikul intiimturul enam ei näe. Erakogu

Eestis on bordellide likvideerimist serveeritud kui organiseeritud kuritegevuse ühe raku hävitamist. Ometi pole seksiteenuste pakkumine lõppenud. Õhtuleht vestles mehega, kes on Tallinna seksituruga peensusteni kursis. Et valdkonnas liiguvad endiselt kopsakad rahasummad, meelitab hea sissetulek kohale välismaise tööjõu.