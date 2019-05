GALERII | Spermakonteiner, saiasussid ja hiiglaslik s...junn ehk Millega üllatab Tommy Cashi ja maailmakuulsa moelooja Rick Owensi ühisnäitus 

„Tommy Cash on tuntud kui räppar, kellel on väga tugev lavapersoon, väga tugev visuaalsus ja tunnuslikuks saanud esteetika, mida ta kogu aeg uuendab ja muudab,” rääkis näituse kuraator Kati Ilves näitust tutvustaval pressiüritusel.

Idee tuua popkultuur Kumu seinte vahele oli sündinud Ilvese ja Cashi vestlusest. Tommy oli avaldanud soovi visuaalset kunsti, mis tema loomingus mängib üliolulist rolli, väljendada rohkem ruumilises ja füüsilises vormis.

Ilves oli Rick Owensi loomingut näinud Milanos: „Üks asi on näha moodi laval ja seljas, aga näituse vormis? Mulle tundus see väga huvitav oma skulpturaalsuselt. See, kui hästi paigutub funktsionaalne mood. Mõistetamatu miski. See on alati äratuntav, aga samas alati nagu uus.”

Ameerika moekunstnikku ja räpparit seob Ilvese sõnul see, kuidas nad käivad ümber keha ja sooga: „See, kuidas nad vaatavad lihtsaid vorme ja neid visuaalselt muudavad.”

Lõbusaks ühisjooneks on kunstnike sünnikuupäevad: Rick on sündinud 18. novembril 1961 ja Tommy 18. novembril 1991. Kuraator tõi välja, et Rick on kui vanem, paheliseks muutunud versioon sarnaselt mõtlevast tüübist nagu Tommy, kelle kunstnikukäekiri on värviline, väga suure energia ja mõningase naiivsusega.

„Me hakkasime ühel hetkel koos tööle ja saime aru, et see näitus toimub. Idee meeldis kõigile,” tõdes Ilves.

Kumu jaoks oli kõige suuremaks riskiks selle näituse puhul korralduslik pool ja see, kuidas ümber käia moe- ja muusikavaldkonna popstaaridega. Näiteks tuli nii mõndagi kooskõlastada Owensi agentidega New Yorgis. „See on olnud väga huvitav kogemus ja väljakutse. Sellist näitust ei ole meil varem olnud,” kinnitas Kumu direktor Kadi Polli.