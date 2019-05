„Liituge meiega või kasvatage mingeid muid kartuleid!“ Krõpsude tootja läks põllumeeste vastu kohtusse 

Millest kohtuasi alguse sai? Ühel hetkel sai PepsiCo haisu ninna, et Indias kasvatavad talunikud kartuleid, mille seas on ka sort, millele on Indias PepsiCo silmis õigus ainult neil ja mida kasutatakse eksklusiivselt vaid Lay'si krõpsude valmistamisel. Pahane suurfirma nõudis igalt talupidajalt illegaalse kartulikasvatamise eest 10 miljonit ruupiat (umbes 130 000 eurot). Väidetavalt saatis ettevõte talupidamistesse ka salaagendid, kes teesklesid, et on potentsiaalsed ostjad ning võtsid kartulitest proove ja fotosid.