Jane Paberiti tütred Soome lehes: „Ema elas ja suri oma tahtmist mööda.“ 

Jane tuhk on nüüd tema Alavere kodus ja ootab suve. Siis puistavad lähedased selle just sinna, kuhu ta oli soovinud. Ema soov oli ka kodumaja allesjätmine, et lastel ja lapselastel oleks alati koht, kuhu tulla. Kodu oli koht, kus Jane enda ümber alati lilli kasvatas ning ilu lõi.

„See oli ema jaoks ainus õige lahendus.“

Jane tütred andsid intervjuu kurikuulsale soome ajakirjanikule Sami Lotilale, kes on tuntud Eestit tümitavate artiklite poolest. Marleen ja Anna-Stiina on endiselt veendunud, et abistatud enesetapp oli nende ema jaoks ainus õige lahendus. Ema sai surra täpselt nii, nagu oli elanud - oma soovi kohaselt. Tütred kinnitavad: ema poleks end ilmselt tapnud, kui tegu poleks olnud progresseeruva lihashaigusega ALS. Kuid täiesti abituks jäämast ja masinate külge ühendatuna piinlemast Jane keeldus.

Jane kõik neli last ja üks lapselaps olid talle viimse hingetõmbeni toeks. Šveitsi saabuti kaks päeva enne kokkulepitud enesetapupäeva. „Ooteaeg möödus rääkides, meenutades ja ka nuttes. Ema jagas meile lõpuni nõuandeid. Lohutasime ja kallistasime üksteist.“ Diagnoosi saades tegi Janele kõige suuremat valu see, et ta veel sündimata lapselapsi ei näe. Kuid üldiselt oli tema see, kes oma peret trööstis.

Tütred on Dignitase tööga ülimalt rahul. Ema saanud täpselt sellise teeninduse, nagu soovis. Nad toonitavad: Janelt küsiti kliinikus mitu korda, tahab ta ikka kindlasti surra. Patsiendil tuli mitmeid dokumente allkirjastada. Šveitsi täpsusega paluti tütardel juba enne saata Jane hambakaart, veendumaks, et tegu on ikka õige inimesega. Viimase dokumendi allkirjastas Jane surmapäeval, omapoolse allkirja andis Anna-Stiina.