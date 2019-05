Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine – mida see endast kujutab? 

Mis siis aitab?

Liigse söögiisu äravõtmine ei lähe nii lihtsalt ühe tunniga nagu suitsetamisest, alkoholist või muudest pahedest loobumine, sest inimene peab sööma iga päev. Siin on vaja teha kuus erinevat seanssi ühe päeva jooksul. Tavaliselt olen neid seansse teinud grupis – teiste inimeste toetus ja koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine annab tuge ja enesekindlust. Ise olen endale lasknud teha samasuguseid seansse ning saanud sellega lahti pidevast näljatundest ja langetanud oma kehakaalu 20 kg.

Kuidas see kodeerimine ikkagi tegelikult töötab?

Ma viin inimese kergelt meditatiivsesse seisundisse. See seisund võimaldab ligipääsu alateadvusele. Kui alateadvus on avatud, siis on võimalik inimese mõtlemist ja käitumist muuta väga lihtsalt paremuse suunas. Ehk et seansi ajal tekib inimese ajus uus mõtlemis- ja käitumismuster ning ta ei tarvita enam sõltuvusaineid.

Kas kodeerimine on ohtlik?

Absoluutselt mitte. Kodeerimine toimub meditatiivses seisundis. See tähendab une-eelset lõdvestunud seisundit, mida kõik inimesed kogevad nagunii vähemalt kaks korda päevas. Me oleme samasuguses seisundis enne magamajäämist ja peale ärkamist. Nii et seisund ega mõtete muutmine positiivses suunas pole ohtlikud. Vastupidi, uus mõtlemis- ja käitumisviis on väga kasulikud.

Kas teisele inimesele saab alkoholi või suitsetamise vastast koodi peale panna ilma tema teadmata?

Ei saa. Seda on väga palju minult küsitud, aga kahjuks pole see võimalik. Inimene peab ise kohale tulema ja ise tahtma sõltuvusest loobuda.

Kas inimene jääb seansi ajal magama või on ärkvel?

Inimene on magamise ja ärkveloleku seisundi vahel. Veel ei maga, kuid enam ei ole ka päris ärkvel. Sisendamine ja uue käitumismustri loomine saab toimuda ainult kuulmise teel. Kui inimene ei kuule, ei saa temaga kontakti ning tema ajus ei muutu mitte midagi. Vahel ütlevad inimesed, et neile ei mõju meditatsioon. Kui küsin, et miks te nii arvate, vastavad nad, et kuulsid kõike räägitut, aga veidi aeglasemalt ja vaiksemalt. Nii ongi õige. Inimene peabki kuulma iga sõna, mida räägitakse. Kui ei kuule, siis ei jõua ka alateadvusesse kohale ja mingit muudatust ei toimu. Sõltuvus asub ajus ja just seal peab toimuma ka muudatus.

Kas kodeerimine toimub meditatsiooni ja hüpnoosi ajal või mis neil vahet on?

Suurt vahet ei olegi, sest meditatsioon on kergem lõdvestunud seisund ja hüpnoos sügavam lõdvestunud seisund. Seda vahet on väga raske kindlaks teha. Kuna kõik inimesed on erinevad, jääb mõni meditatiivsesse seisundisse, teine hüpnoosi.

Kui pikaks ajaks saab kodeerida?

Kuigi kodeerida saab ükskõik, millise tähtaja peale, pole sellel mõtet. Kodeerimise mõte on pahedest loobumine igaveseks. Kui varem kodeerisin kindla tähtaja peale, selgus, et inimene jäi tähtaja lõppu ootama ja peale seda hakkas uuesti jooma. Inimesel tekib vahepeal pärast tähtaja lõppemist tung juua ära kogu see alkohol, mis vahepeal joomata jäi. Seetõttu ma ei pane enam tähtajalisi koode, vaid kodeerin kogu eluks.