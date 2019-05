Mustanahalise noormehe ründaja tabamine osutub politseile keerukaks 

25. märtsi keskpäeva paiku sai politsei teate pealtnägijalt, et Tartus Ülikooli tänaval olevat neli keskealist eesti keeles kõnelnud meest sobimatult kõnetanud ning üks neist püüdnud möödaminnes tõugata mustanahalist noormeest. Politsei saatis kohale patrulli, kuid juhtunu osapooled olid juba oma teed läinud. Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei menetlust avaliku korra rikkumist käsitleva paragrahvi alusel.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Mati Valtna sõnul jätkub töö vihjete kontrollimisel, et korrarikkumisega seotud mehe isik kindlaks teha. „Politseil on juhtlõngu, mille kontrollimisega aktiivselt tegeleme. Kui kellelgi on Tartu linnakaamerate abil tuvastatud rohelises jopes mehe kohta infot, palume sellest politseile teada anda.“ Praeguse seisuga kahtlusaluseid kindlaks tehtud ei ole.