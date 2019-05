Martin Helme ei vaidlusta politsei otsust 

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova on ERRile öelnud, et kriminaalmenetlus lõpetati kuriteokoosseisu puudumise tõttu. „Ei olnud alust arvata, et ähvardus täide viiakse,“ ütles Filippova. Ta rääkis, et politsei kuulas üle Helme ja ka ähvardajaga vesteldi.