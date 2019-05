Venezuela kriis: operatsioon "Vabadus" algas 

Sel ajal võtsid koos temaga videol olnud siniste käesidemetega sõdurid kohad sisse maanteesillal La Carlota õhuväebaasi juures, loopides minema baasist nende pihta lastud pisargaasikanistreid. Rahvast kogunes, kuid näha ei olnud ülestõusnutele appi tõttavaid sõdureid. Levis kuuldus, et kindralstaabi ülem Jose Ornelias annab selleks kohe-kohe käsu. „Ma ei usu, et läheb verevalamiseks, ja loodan, et Maduro kuulab oma südant ja lahkub riigist,“ ütles ajakirjanikele üks ülestõusnuist, Yddy Subero.

USA välisminister Mike Pompeo teatas, et juba toodi stardirajale lennuk, millega Maduro kavatseb põgeneda Kuubale. Vaid venelaste sekkumine olevat hoidnud teda tagasi. Pompeo väitis, et Venezuelas on kümned tuhanded Kuuba sõdurid, kes peavad sealt lahkuma ning laiali tuleb saata ka kuubalaste juhtimisel Maduro toeks loodud vabatahtlikud kaitserühmitused. Ta ähvardas, et vastasel juhul ootavad Kuubat enneolematult karmid sanktsioonid. Kuuba president Diaz-Canel lükkas Pompeo jutu Twitteris ümber.

Vaid mõni minut pärast seda kõike ilmus Venezuelas teleekraanile Maduro ja teatas: „Ülestõus on maha surutud!“ Kõik need mehed, kellest Bolton oli rääkinud kui Guaido toetajaist, seisid tema kõrval ja kaitseminister Lopez kinnitas, et armee surub maha igasuguse vastuhaku.

Rahvuskaardi soomusmasinad rammisid rahva sekka, ajades inimesi alla otse telekaamerate ees. BBC andmeil sai vigastusi vähemalt 69 meeleavaldajat, mõnel neist, nagu ka viiel sõduril, on kuulihaavad. Inimõigusorganisatsioonide väitel on vigastatuid kaugelt üle saja.

Kolmapäeval tuli rahvas uuesti tänavaile

Teisipäeva õhtul kõneles Guaido uuesti rahvaga, kutsudes kõiki kogu riigis eilsele suurmeeleavaldusele. „Me võidame ja taastame riigis demokraatia,“ ütles Guaido, kinnitades uuesti, et Madurol pole enam Venezuela kaitseväe tuge.