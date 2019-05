Elu Tõnu Sal-Saller: kuulsuse koormat sain tunda „Horoskoobi“ päevil, aga mitte tuntus pole oluline, vaid see, mida sa teed Jaanus Kulli , täna, 00:02 Jaga: M

MAA SOOL: Nissi Trollid on tegutsenud Tõnu Sal-Salleri juhtimisel juba pea veerandsada aastat. Praeguseks on saanud sellest MTÜ Muusikaselts, mille juures on huvialakool Nissi Trollid. Juhatuse esimees on Tõnu Sal-Saller. Robin Roots

Tõnu Sal-Saller on müstiline muusikaõpetaja. Pea veerand sajandit on ta õpetanud Nissis noori muusikaga kokku kasvama. Suuresti pigem heast tahtest kui materiaalse kasu nimel. Lauljatest eksabikaasa Anne Velli ja poja Hendrik Sal-Salleri kõrval on Tõnu nimi jäänud aega, kui ilma tegi muusikasaade „Horoskoop“, kus ta mängis Kustas Kikerpuu ansamblis. Toonasest kuulsusest piisab talle tänini. Nüüd panevad ülestõusmispühade vaiksel laupäeval 80. sünnipäeva tähistanud Tõnu silmad pigem särama tema kooli kasvandikud. Ta on vanas heas mõistes maa sool.