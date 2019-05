NASA direktor hoiatab: Maale prahvatab tapjaasteroid  

„Inimesed peaksid mõistma, et selline kokkupõrge on võimalik ja tagajärgedelt pole tegu mingis Hollywoodi ulmefilmis näidatavaga,“ kinnitab Bridenstine. Ta tõi näiteks meteoriidiplahvatuse paarikümne kilomeetri kõrgusel Tšeljabinski kohal 2013. aasta veebruaris. Rohkem kui 1600 inimest sai siis vigastada ja teadlaste arvutused näitasid, et plahvatuse võimsus oli võrreldav 20 Hiroshimale heidetud aatomipommiga. Varem on ennustatud, et sarnaseid juhtumeid võib ette tulla ehk ühel korral 100 aasta jooksul, kuid Bridenstine sõnul on hiidmeteoriite viimase 100 aasta jooksul Maale langenud vähemalt kolmel korral. Peale Tšeljabinski loetles ta 1908. aasta Tunguusi ja 1930. aastal Brasiilias Curuca jõe kohal toimunud meteoriidiplahvatused.