NAABRID TÜLIS! Katrin Pauts: kolin korterist välja ning sellega mu korvpallipiinad lõpevad

Järgmisena võtab Olt ette kaebuse, nagu kestaks palliga laamendamine hiliste öötundideni. Mehe sõnul käivad mõlemad 10aastased nädala sees koolis ja trennides ning hoovis käiakse mängimas vaid nendel päevadel kui trenni ei ole. „Tõsi, on üksikuid nädalavahetusi, kus poisid on linnas. Ilusa ilmaga ollakse siis tõepoolest palju õues. Samas on ka väga palju nädalavahetusi, kus pole majas ühtegi last,“ märkis Olt. „Keegi mainis ka, et väikeste laste pärast võiks õhtul vaikne olla. Meie majas elab praegu seitse last, üks nendest on väga väike, viiekuune, kes juhtumisi elab meie peres. Me teame, mis tähendab öörahu,“ ütles mees.

Pauts oli oma kaebuses välja toonud, et palliga käivad prõmmimas ka naabermajade lapsed ja poisse olevat nii palju, et naabritel on keeruline kokku viia, kes on kelle vanemad. „Veelkord, poisse, kes kossu mängivad, on kaks. Kui keegi, sh. Pauts, ikka väga tahaks poiste või nende vanematega suhelda, siis seda on väga lihtne teha,“ märkis naabrimees.

Väide, nagu lendaksid pallid pidevalt akendesse ja naabrite hoovi, on Olti sõnul vale. Mees tõdeb, et üksikutel kordadel on muidugi õnnetusi juhtunud ja kui enne korvi paigaldamist hoovis jalgpalli mängiti, juhtus, et pall lendas aeg-ajalt naabri hoovi. „Aga jutt, et kõik aknad on ohustatud ei ole tõsine, pall on pehme ja nendest jalgadest veel väga kõva lööki välja ei võlu,“ vastas Olt Pautsi kaebusele.

Olt toonitas, et naabrid on korduvalt proovinud Pautsiga rääkida, kuid viimane ei anna ennast näole.

„Tegelikult ma arvan, et ta on enda eesmärgi täitnud. Nagu ta väidab, on FB tema jaoks suurepärane püüne, kus tähelepanu võita. Filigraanne sooritus! Ma ei teadnud viis päeva tagasi Katrin Pautsist mitte midagi. Täna tean, et kirjanik, elab meie majas, kuri küll, aga ikkagi inimene. Usun, et kui raamatupoes märkaks tema raamatut, ostaks isegi. Vot selllisteks võivad asjad areneda väikeses majas. Aga meil ei ole midagi häbeneda! Olen valmis kõigi murelike naabritega ja Katrin Pautsiga otse suhtlema,“ kirjutas Olt postituse lõpetuseks.

Nägu ei näita, aga kirju kirjutab

Pauts kirjutas postituse kommentaarides, et ei soovi naabriga otse suhelda ja kirjutas naabritele vastuseks kirja.