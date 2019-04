Elu Õnnitlused! Karin Raski perre sündis kolmas laps Toimetas Katharina Toomemets , täna, 23:33 Jaga: M

Karin ja Rasmus Rask Erlend Štaub

Näitleja Karin Rask annab sotsiaalmeedias teada, et tema perre on sündinud kolmas laps. "Sõnnid on toredad! Olen ise ka Sõnn," ütles Karin möödunud aastal kommentaariks Anne&Stiilile, kui tema beebiootus avalikuks tuli.