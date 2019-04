GALERII | Toomas Asser: seltsid ja korporatsioonid välistavad väikluse ja pahatahtlikkuse 

Rektori tervitus oli täiesti erinevas meeleolus võrreldes mullusega, kus äsja rektoriks valitud Asser lustlikult teavitas tudengeid, et õlu üliõpilaste tervist ei kahjusta.

Äsja linnapea Urmas Klaasilt võimu üle võtnud juba ülemeelikus meeleolus akadeemiline kodanikkond siirdus ülikooli peahoone juurest Toomemäele, kus tavapäraselt pesti Karl Ernst von Baeri pronkskuju pea. See on sümboolse rumaluse mahapesemine, sest lugupeetud teadlane pidas eestlasi nürimeelseteks. Eesti Üliõpilaste Selts teeb seda igal volbriõhtul, et rumalus nende peadesse pesa ei teeks.