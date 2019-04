ETTEVAATUST: nädala lõpus võib sadada lund 

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3, rannikul kuni +7°C. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Hommikupoolikul puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, pärastlõunal edelatuul 3-9, õhtul põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 14..18, rannikul kohati 10°C. Tuleoht on äärmiselt suur! Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb ning saartel ja looderannikul hakkab vihma sadama, sadu levib edasi mandri sisealade poole. Lõuna- ja edelatuul on tuntav. Päeval sajab vihma, õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul pöördub lääne poolt alates läände ja loodesse ning muutub tugevaks eelkõige saartel ja läänerannikul. Õhutemperatuur on öösel +3..+8, maapinna lähedal võib idapoolsetes maakondades veel 0°C ümbrusse langeda, päeval 6..11, tihedama saju korral langeb alla 5°C.

Reede öösel on pilves ilm. Sajab vihma, lörtsi ja lund, hommikul jääb sadu harvemaks. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd lääne- ja loodetuul 6-10, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4°C. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14-18 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.



Laupäeva öösel on sajuhooge hõredalt, hommikul ja päeval sajab laialdaselt vihma ja lörtsi. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, rannikul kuni +4, päeval 6..11°C, sajuhoogude korral langeb alla 5°C.



Pühapäeval (5.05) on tõusva õhurõhu foonil öösel sajuhooge harva, päeval aga areneb rünksajupilvi, millest tuleb siin-seal hoog vihma, sekka võib ka lörtsi poetada. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, rannikul kuni +5°C, päeval 7..11°C.